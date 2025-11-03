Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
"La Forza che unisce", ecco il backstage del Calendario della Difesa firmato da Massimo Sestini – Il video

03 Novembre 2025 - 18:45
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 “La Difesa è un'unica forza, al servizio del Paese. Una forza che unisce. Questo calendario racconta proprio questo: attraverso volti, storie, missioni. Frammenti di un impegno quotidiano, spesso lontano dai riflettori, a difesa e protezione di ciascuno di noi. Sono donne e uomini che danno il meglio di sé quando lavorano insieme, in squadra, con dedizione e silenzioso orgoglio. Operano in un mondo complesso, in cui le sfide cambiano rapidamente e nuove minacce mettono alla prova la nostra sicurezza e la nostra coesione sociale. Sono scenari che altri cercano di governare. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Perché la Difesa si costruisce con i tempi lunghi della storia, con quelli della responsabilità, della visione, della politica nel senso più nobile del termine, non con i tempi brevi delle convenienze o delle opportunità elettorali". Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla conferenza stampa di presentazione del 1° Calendario della Difesa, in occasione delle celebrazioni per il 4 Novembre, "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate", oggi alla Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito a Roma.Ecco le immagini del backstage del calendario, firmato da Massimo Sestini. Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

