Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Liverani (Ania): "Assicurazioni strumento potente, prevenzione e protezione fondamentali" – Il video

03 Novembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "Le assicurazioni sono uno strumento potentissimo. Con questa iniziativa della Fondazione Ania, "Meglio Ora", vogliamo diffondere la cultura assicurativa in tutti gli ambiti, dalla salute alla sicurezza stradale. Prevenzione e protezioni sono strumenti fondamentali per mettere in sicurezza famiglie e imprese" così il presidente di Ania Liverani, a margine della presentazione dell'iniziativa Meglio Ora della fondazione Ania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ghiglia diffida Report: «Bloccate la puntata sui miei contatti con Arianna Meloni». Ranucci: «Tentano di metterci il bavaglio»

2.

Report, Ghiglia e quella mail ai suoi prima di andare nella sede di Fratelli d’Italia: «Domani andrò da Arianna Meloni»

3.

Giorgia Meloni vive in una villa o in un villino? I dubbi di “Domani” sull’abitazione fuori Roma: «Così ha risparmiato 70mila euro di tasse»

4.

Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto: cosa prevede la proposta di legge di FdI sugli inquilini morosi

5.

Sondaggi Ipsos: FdI stabile, gradimento per Meloni e governo in crescita