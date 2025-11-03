Liverani (Ania): "Assicurazioni strumento potente, prevenzione e protezione fondamentali" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "Le assicurazioni sono uno strumento potentissimo. Con questa iniziativa della Fondazione Ania, "Meglio Ora", vogliamo diffondere la cultura assicurativa in tutti gli ambiti, dalla salute alla sicurezza stradale. Prevenzione e protezioni sono strumenti fondamentali per mettere in sicurezza famiglie e imprese" così il presidente di Ania Liverani, a margine della presentazione dell'iniziativa Meglio Ora della fondazione Ania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev