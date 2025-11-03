Gol per l’Inter, dietro le quinte a Sky Sport non si trattengono. L’imbarazzo in studio: stangata su due stagisti – Il video
Due stagisti hanno finito in anticipo la loro esperienza a Sky Sport 24 dopo che è diventato virale un video che li riprende esultare saltando e abbracciandosi dietro le quinte dello studio in diretta televisiva. I due «stagisti ultrà», come li ha definiti sui social Franco Ordine, non hanno contenuto la gioia quando, al minuto 93 di Verona-Inter, un autogol di Martin Frese ha di fatto consegnato la vittoria nelle mani dei nerazzurri. La reazione dell’azienda però è stata durissima: i due giovani colleghi non continueranno lo stage nella redazione.
La decisione del direttore Federico Ferri
A raccontare l’episodio con tanto di rilancio del video è stato il giornalista sportivo Franco Ordine: «Il direttore di Sky Sport è intervenuto prontamente mandando a casa i due stagisti ultrà e firmando una durissima circolare interna». Nella strigliata ai giornalisti di Sky Sport, il direttore Ferri ha ricordato come il comportamento dei due stagisti, così come di tutti i colleghi sorpresi a tifare platealmente, nuoce all’immagine di tutta la testata. Anche il video circolato sui social ha infatti attirato a Sky Sport un’ondata di indignazione da parte di tifosi e addetti ai lavori, che hanno contestato la mancanza di professionalità in un contesto che dovrebbe mantenere imparzialità assoluta.