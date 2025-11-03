Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Gol per l’Inter, dietro le quinte a Sky Sport non si trattengono. L’imbarazzo in studio: stangata su due stagisti – Il video

03 Novembre 2025 - 12:40 Ugo Milano
Il caso raccontato sui social dal giornalista sportivo Franco Ordine. La reazione del direttore di Sky Sport Federico Ferri su quei due stagisti apparsi in diretta mentre si abbracciano per l'autogol del Verona che ha regalato la vittoria ai nerazzurri

Due stagisti hanno finito in anticipo la loro esperienza a Sky Sport 24 dopo che è diventato virale un video che li riprende esultare saltando e abbracciandosi dietro le quinte dello studio in diretta televisiva. I due «stagisti ultrà», come li ha definiti sui social Franco Ordine, non hanno contenuto la gioia quando, al minuto 93 di Verona-Inter, un autogol di Martin Frese ha di fatto consegnato la vittoria nelle mani dei nerazzurri. La reazione dell’azienda però è stata durissima: i due giovani colleghi non continueranno lo stage nella redazione.

La decisione del direttore Federico Ferri

A raccontare l’episodio con tanto di rilancio del video è stato il giornalista sportivo Franco Ordine: «Il direttore di Sky Sport è intervenuto prontamente mandando a casa i due stagisti ultrà e firmando una durissima circolare interna». Nella strigliata ai giornalisti di Sky Sport, il direttore Ferri ha ricordato come il comportamento dei due stagisti, così come di tutti i colleghi sorpresi a tifare platealmente, nuoce all’immagine di tutta la testata. Anche il video circolato sui social ha infatti attirato a Sky Sport un’ondata di indignazione da parte di tifosi e addetti ai lavori, che hanno contestato la mancanza di professionalità in un contesto che dovrebbe mantenere imparzialità assoluta.

