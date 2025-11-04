4 Novembre, Crosetto ad Ancona: Difesa è come l'aria, quando manca si capisce sua necessità – Il video

(Agenzia Vista) Ancona, 04 novembre 2025 "La difesa è come l’aria fin quando non serve non si vede, ma quando manca nei momenti in cui serve si capisce la sua necessità. Oggi tutti noi ricordiamo che questo presupposto della vita delle libere istituzioni, della nostra vita democratica è sulle spalle, di alcune persone che hanno scelto di condurre una vita diversa, al nostro servizio. Siamo qua per dire grazie a tutti loro e ad ognuno di loro e alle loro famiglie: perché ci sono degli attori silenziosi nei sacrifici della vita di queste persone che sono le famiglie, che li vedono partire e stare lontano per dei mesi, che sentono il padre o il marito per telefono. Sono sacrifici umani invisibili ma che ognuno porta nel cuore che vanno rispettati e ricordati anche in momenti come questi", lo ha detto il Ministro della Difesa Crosetto alle celebrazioni in occasione del 4 Novembre ad Ancona, alla presenza del Presidente Mattarella. Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev