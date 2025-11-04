Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
4 Novembre, la foto del reduce Ivo Castellucci che oggi compie 104 anni con il Presidente Mattarella – Il video

04 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Al termine della deposizione della corona dall'oro al Milita Ignoto per la Festa delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato i rappresentanti militari presenti, tra i quali anche il reduce di guerra Ivo Castellucci, che si è alzato in piedi per scattare una foto con il Capo dello Stato. Una curiosità, Ivo Castellucci nacque proprio il 4 novembre 1921, giorno della tumulazione del Milite Ignoto, e quindi oggi festeggia il suo 104esimo compleanno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

