4 Novembre, Mattarella all'Altare Patria per Festa Forze Armate. Al suo arrivo gli onori militari – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Ecco gli onori militari dedicati al Capo dello stato al suo arrivo al Vittoriano. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev