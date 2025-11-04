4 Novembre, Mattarella Meloni, La Russa, Fontana a Altare Patria per Giornata Unità Nazionale – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’Altare della Patria, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Presidente della Repubblica, con il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Corte Costituzionale e il Ministro della Difesa. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev