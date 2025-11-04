Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
Besseghini (Arera): Italia capofila di differenziata e riciclo, ma troppe disparità tra Regioni – Il video

04 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Rimini, 04 novembre 2025 "L'Italia brilla nel riciclo dei rifiuti, anche se c'è ancora molto da lavorare sulle disparità regionali. Alcune sono sono virtuose mentre in altre la differenziata e il riciclo devono essere migliorati". Lo ha detto Stefano Besseghini, Presidente di Arera, a margine di Ecomondo, l'evento annuale leader nei settori della Green and Circular Economy a Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

