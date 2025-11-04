Besseghini (Arera): Italia capofila di differenziata e riciclo, ma troppe disparità tra Regioni – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 04 novembre 2025 "L'Italia brilla nel riciclo dei rifiuti, anche se c'è ancora molto da lavorare sulle disparità regionali. Alcune sono sono virtuose mentre in altre la differenziata e il riciclo devono essere migliorati". Lo ha detto Stefano Besseghini, Presidente di Arera, a margine di Ecomondo, l'evento annuale leader nei settori della Green and Circular Economy a Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev