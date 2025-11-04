Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Crollo Torre dei Conti a Roma, Gualtieri: "Ora speriamo che l'operaio estratto vivo ce la faccia" – Il video

04 Novembre 2025 - 01:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "L'operaio è stato estratto vivo dalle macerie. Ora l'operaio è salito in ambulanza. Sicuramente in prognosi riservata e adesso siamo tutti qui sperando che ce la possa fare. Adesso è nelle mani dei nostri sanitari" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo l'operaio intrappolato nelle macerie della Torre dei Conti crollata a Roma è stato liberato e affidato alle cure del personale sanitario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ghiglia diffida Report: «Bloccate la puntata sui miei contatti con Arianna Meloni». Ranucci: «Tentano di metterci il bavaglio»

2.

Report, Ghiglia e quella mail ai suoi prima di andare nella sede di Fratelli d’Italia: «Domani andrò da Arianna Meloni»

3.

Giorgia Meloni vive in una villa o in un villino? I dubbi di “Domani” sull’abitazione fuori Roma: «Così ha risparmiato 70mila euro di tasse»

4.

Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto: cosa prevede la proposta di legge di FdI sugli inquilini morosi

5.

Sondaggi Ipsos: FdI stabile, gradimento per Meloni e governo in crescita