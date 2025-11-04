Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
Crosetto: "Proporrò la riforma completa delle Forze Armate" – Il video

04 Novembre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 "Proporrò non un decreto legge ma una discussione a Camera e Senato per arrivare a comporre una riforma completa delle Forze Armate. E per evitare che questa cada nella stupidità delle contrapposizioni politiche, manderò nelle commissioni a parlare i militari. Perché questa riforma la scriverò con i militari e sarà quella voluta dai militari" così il Ministro Crosetto presso il Centro Operativo di Vertice Interforze (Covi) a Roma, dopo i collegamenti con vari teatri operativi nel mondo in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

