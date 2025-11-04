Metsola: A Washington esaltata Italia e leadership Meloni da membri di Camera e Senato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 "La scorsa settimana sono stata a Washington e ho incontrato i vertici di Camera e Senato Usa, e in ogni incontro è stata esaltata l'Italia e la leadership della premier Meloni". Così la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in occasione dell‘European gala 2025 organizzato da Formiche. “Continuiamo ad essere al fianco dell’Ucraina”, assicura. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev