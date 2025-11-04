Trump, endorsement a Andrew Cuomo: Se diventa sindaco il comunista Mamdani taglio fondi a New York – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 04 novembre 2025 "Se il candidato comunista Zohran Mamdani vincesse le elezioni come sindaco di New York City, è altamente improbabile che contribuirò con fondi federali, oltre al minimo richiesto, alla mia amata prima casa, perché, con un comunista, questa una volta grande città ha zero possibilità di successo, o addirittura di sopravvivenza! Le cose possono solo peggiorare con un comunista al timone, e non voglio inviare, come Presidente, soldi buoni ai cattivi. È mio obbligo governare la Nazione ed è mia ferma convinzione che New York City sarà un disastro economico e sociale completo e totale qualora Mamdani dovesse vincere. Preferirei di gran lunga vedere un democratico di successo, vincere piuttosto che un comunista senza esperienza e un record di fallimenti. Era una nullità come membro dell'Assemblea, e potenzialmente come sindaco della città più grande del mondo, non ha alcuna possibilità di riportarla alla sua antica gloria! Dobbiamo anche ricordare questo: un voto per Curtis Sliwa (che sta molto meglio senza berretto!) è un voto per Mamdani. Che ti piaccia o meno Andrew Cuomo, non hai davvero scelta. Devi votare per lui e sperare che faccia un lavoro fantastico. Lui ne è capace, Mamdani no!" Lo ha scritto il Presdiente Usa Trump endorsando il candidato indipendente, ex dem ed ex governatore delo stato di New York Andrew Cuomo alle elzioni comunali della città d origine di Trump. Il candidatod ei democratici è il socialitsa musulmano Zohran Mamdani, favorito nei sondaggi. Truth Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev