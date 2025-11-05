Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Caso Almasri, Serracchiani: Siete fuggiti a responsabilità giudiziarie, ma restano quelle politiche – Il video

05 Novembre 2025 - 19:45
(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 “Meloni disse che avrebbe inseguito i trafficanti in tutto il globo terracqueo ma uno che le forze dell'ordine, che ringraziamo, aveva arrestato lo ha liberato. Noi abbiamo la necessità di recuperare la credibilità del nostro Paese. Siete fuggiti alle responsabilità giudiziarie, non potete fuggire da quelle politiche. E questa responsabilità ce l'avete tutta addosso. Il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale è un atto che necessiterebbe un passaggio parlamentare. Creerebbe ulteriore ignominia, fermatevi". Così Debora Serracchiani in aula sul Caso Almasri. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

