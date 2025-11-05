Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
POLITICAPunti di VistaVideo

Eicma 2025 in Fiera Milano, Fontana (Lombardia): Rappresenta comparto in crescita – Il video

05 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Milano, 05 novembre 2025 “Eicma è una manifestazione importante sia perché rappresenta un comparto in crescita, anche quest'anno infatti abbiamo avuto un incremento di immatricolazioni, sia perché crediamo nelle fiere e abbiamo sempre investito molto su di esse. Stiamo cercando di coinvolgere il maggior numero di aziende possibile, anche le piccole e medie, attraverso dei bandi per favorire la partecipazione alle fiere, che sono una vetrina del Made in Italy e bacino di grande innovazione”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, in occasione della giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

È morto a 94 anni Giorgio Forattini. Da Andreotti a Berlusconi, le vignette che «infilzarono» i leader italiani – La gallery

2.

I redditi più che dimezzati, il mutuo casa acceso con Mediolanum e poi trasferito. Giorgia Meloni anticipa tutti e pubblica per prima la sua dichiarazione 2025

3.

Chi è la talpa del Garante Privacy che ha dato a Report mail e chat riservate?

4.

Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto? Paoluzzi (Unione inquilini): «Cento sfratti al giorno, le forze dell’ordine non hanno mezzi né personale per farne di più» – L’intervista

5.

Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, entra in Forza Italia: «Sono un liberale. Ecco come ha reagito mia madre»