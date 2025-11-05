Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Manovra, Liverani (Ania): "Contributo chiesto sia equo e ragionevole, si usi strumento assicurativo" – Il video

05 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "Il contributo previsto in manovra avrà un impatto sicuramente. Noi siamo i primi ad essere interessati ad un sistema socio-economico italiano in cui i conti pubblici sono in ordine, quindi non ci tiriamo certamente indietro se le richieste sono proporzionate, eque e ragionevoli. Ci piacerebbe però, oltre che contribuire con dei prelievi, contribuire anche con il nostro strumento, quello assicurativo, molto forte e potente, per aiutare a risolvere problemi socio-economici" così il presidente di Ania Liverani, a margine della presentazione dell'iniziativa Meglio Ora della fondazione Ania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

