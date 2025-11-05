Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Mattarella: Forze Armate presenza preziosa per valori costituzionali – Il video

05 Novembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "In questo scenario di cambiamento continuo – così in realtà, per alcuni aspetti, appassionante, certamente impegnativo, anche più che in passato – viene chiesto di guardare con fiducia, viene chiesto a voi di guardare con fiducia, sulla base del giuramento alla bandiera e della promessa sulla Costituzione, all’impegno che dovete spiegare. La nostra Costituzione contiene i valori che saranno parametro di guida, per i criteri con chiarezza indicati nel nostro testo fondamentale, per essere dei comandanti responsabili e dei cittadini esemplari. Qui voi rappresentate, in questa sala, le Forze Armate e il Corpo della Guardia di Finanza e io vi rivolgo l’augurio più caloroso per il vostro futuro, per un futuro pieno di soddisfazioni professionali, pieno anche di capacità, di risultati, di successi nell’attività che svolgerete, nell’impegno che dispiegherete al servizio delle nostre istituzioni democratiche". Lo ha detto il Presidente Mattarella alla cerimonia di consegna delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

