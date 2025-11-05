Mattarella: La guerra non ha abbandonato il mondo, Ucraina e Medio Oriente soltanto le più vicine – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "La guerra, purtroppo, non ha abbandonato il mondo: sono numerose le aree in cui, tra conflitti e tregue fragili, si svolgono e si registrano crisi preoccupanti. Ucraina e Medio Oriente sono soltanto le più vicine a noi tra queste crisi così gravi nel mondo. Voi siete futuri comandanti e vi è chiesto in questo momento, vi viene chiesto quotidianamente, di dedicarvi alla preparazione per acquisire la necessaria attitudine, culturale e professionale, che vi permetta di interpretare la realtà che vi si presenterà di fronte, nei vostri impegni del prossimo futuro. Si tratta di comprendere, interpretare e affrontare la realtà di un mondo in continua evoluzione, dentro il quale anche le Forze Armate sono chiamate a evolvere, come è sempre avvenuto. Ma in questa nostra stagione, in questo nostro tempo, con un ritmo che non ammette ritardi e che non ammette lentezze nell’adeguarsi ai mutamenti". Lo ha detto il Presidente Mattarella alla cerimonia di consegna delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev