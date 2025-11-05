Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
La rovinosa caduta di Iva Zanicchi nel dietro le quinte di Belve: «Porca p*****a, ma io cado sempre!». Ecco come ha reagito Fagnani – Il video

05 Novembre 2025 - 00:13 Cecilia Dardana
Piccolo imprevisto nell'uscita di scena di Iva Zanicchi, ospite della seconda puntata del programma di Rai Due. Fagnani: «Beh, comunque sai cadere benissimo!»

Piccolo imprevisto questa sera nel dietro le quinte di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai Due. Protagonista, suo malgrado, Iva Zanicchi, ospite, tra gli altri, di questa seconda puntata, che scendendo dal palco è rovinosamente caduta a terra. Nel video, Fagnani accompagna l’artista verso l’uscita di scena con un sorridente: «Grazie, grazie, l’accompagno». Un attimo dopo, Zanicchi, probabilmente non accorgendosi del gradino, perde l’equilibrio — complice un tacco traditore — e cade a terra. Immediato l’intervento dello staff e della stessa Fagnani, che si china per aiutarla.

L’ilarità generale e la reazione di Fagnani

La cantante reagisce con la sua solita ironia: «Lo sapevo. Porca p*****a. Ma io cado in continuazione». La risposta della padrona di casa, accanto a lei per aiutarla a rimettersi in piedi, smorza prontamente la tensione: «Beh, comunque sai cadere benissimo!». «Va beh, mandate in onda la caduta e vaff*****o», ci ride su Zanicchi. Il siparietto è stato accolto con ilarità dal pubblico in studio, che ha prima soccorso, poi applaudito ed evidentemente apprezzato l’autoironia di Zanicchi, capace di trasformare anche un piccolo incidente in un momento di leggerezza televisiva.

