Ranucci, il pedinamento dei servizi segreti e il ruolo del braccio destro della premier

05 Novembre 2025 - 05:42 Alessandro D’Amato
Il racconto del conduttore in Antimafia. Due episodi inquietanti

Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha raccontato durante l’audizione in commissione Antimafia di essere stato pedinato da uomini dei servizi segreti. E ha chiamato in causa il sottosegretario e braccio destro di Meloni Giovanbattista Fazzolari. Che aveva attivato i servizi segreti per chiedere informazioni sulla trasmissione. L’audizione è stata secretata su richiesta del giornalista. «Chiedo la segreta», ha detto alla presidente della Commissione Chiara Colosimo dopo una domanda del senatore M5s Roberto Scarpinato: «Rivelò di essere stato pedinato: può raccontarci meglio quell’episodio e se è collegato a quanto le è successo?».

Ranucci, Fazzolari e i servizi segreti

Nell’audizione segreta Ranucci avrebbe «sostanzialmente confermato» la vecchia dichiarazione di Bruxelles (respinta già all’epoca da Fazzolari). Il conduttore di Report ha raccontato di pressioni e attenzioni particolari registrate anche dalla sua scorta. In particolare c’è un episodio che va dal 12 e il 13 maggio 2025. In quei giorni, a ridosso di una puntata sulla strage di Capaci e l’omicidio di Piersanti Mattarella, sarebbe stato pedinato da un agente dei servizi segreti a Palermo e Bagheria dove si trovava per la presentazione di un libro. Lo 007 avrebbe anche preso con lui l’aereo da Roma a Palermo e il ritorno. Fazzolari non l’ha presa benissimo: «Insinuazioni deliranti. Ho sempre avuto una bassissima considerazione di Scarpinato e mi rincuora constatare che il mio non era un pregiudizio immotivato».

Gli episodi

La Repubblica riporta con precisione cosa ha detto Ranucci in commissione. La prima vicenda parte dal 2023, quando Report parla del padre della premier. Fazzolari si fa recuperare un vecchio dossier sul giornalista, si convince che la sua fonte è dentro i Servizi e ordina un’indagine interna agli apparati per capire chi sia. La seconda vicenda è l’evento a Palermo. E dice che a pedinarlo era un agente dell’Aisi. La Commissione si rivolgerà al Copasir per sapere se è vero che gli 007 hanno pedinato Ranucci e se Fazzolari ha mai chiesto informazioni ai Servizi su di lui e le sue fonti.

