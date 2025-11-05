Violentarono una 13enne nella Villa Bellini di Catania, chiesti nove anni di carcere per i tre presunti stupratori

Si tratta di tre maggiorenni di origine egiziana. La quarta persona coinvolta, che ha collaborato con la giustizia, rischia 5 anni e 4 mesi

Nove anni di reclusione per i tre maggiorenni egiziani che hanno «concorso» allo stupro di gruppo della minorenne alla Villa Bellini di Catania. Cinque anni e quattro mesi, invece, per il complice che ha collaborato con la magistratura per fare identificare gli altri correi. Sono queste, secondo quanto scrive il quotidiano La Sicilia, le richieste avanzate dalla pm Anna Trinchillo, arrivata apposta da Roma dove ha assunto un nuovo incarico, al Tribunale di Catania nel processo sulla violenza sessuale di gruppo su una ragazzina, allora 13enne, commessa nei bagni della Villa Bellini di Catania il 30 gennaio del 2024.

L’accusa di violenza privata

I quattro imputati sono accusati anche di violenza privata nei confronti del fidanzato 17enne della vittima che fu, secondo l’accusa, bloccato e picchiato per impedirgli di aiutare la ragazza stuprata da due giovani di origine egiziana, un maggiorenne e un minorenne, che sono stati processati e condannati, ma non ancora in via definitiva, in altri filoni processuali.

I prossimi passi

Il Tribunale ha già programmato le altre udienze per le discussioni. Il 2 dicembre sarà il turno delle parti civili: la famiglia della vittima e il fidanzato. Il 3 febbraio 2026 sarà, invece, il turno delle difese. Quel giorno, il collegio presieduto dal giudice Santino Mirabella, se non saranno previste repliche, potrebbe ritirarsi in camera di consiglio per la sentenza.