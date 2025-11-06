Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ESTERIAngelina JolieRussiaUcrainaVolodymyr Zelensky

Il bodyguard di Angelina Jolie arrestato e costretto ad arruolarsi durante la visita a Cherson: l’attrice chiama Zelensky e lo fa liberare

06 Novembre 2025 - 17:26 Alba Romano
embed
angelina jolie ucraina zelensky
angelina jolie ucraina zelensky
L’attrice, in una delle sue numerose missioni umanitarie, era sul fronte ucraino. Ha dovuto recarsi personalmente nel Centro di reclutamento per ottenere la liberazione della sua guardia del corpo

Angelina Jolie era in visita a Cherson, una delle città ucraine più colpita dai droni e dai missili russi, quando il suo bodyguard è scomparso. O meglio, è stato fermato dagli agenti della polizia ucraina che lo hanno condotto di forza in un Centro di reclutamento per costringerlo ad arruolarsi nell’esercito di Kiev. È stata la stessa attrice, stella di Hollywood, a recarsi di persona presso il Centro e ottenere la liberazione della sua guardia del corpo. Un avvenimento che ha spalancato la porta ai deputati dell’opposizione: «È incredibile, immaginate Zelensky…».

I viaggi umanitari di Angelina Jolie

Si era recata in Ucraina, proprio in uno dei luoghi più infuocati del fronte da tre anni a questa parte, per una delle sue missioni umanitarie. Lei che, dal 2001 al 2022, ha collaborato con l’Alto commissariato Onu per i Rifugiati come ambasciatrice e inviata speciale. Proprio nel 2022 l’attrice era già atterrata a Kiev ed era andata a visitare le città sventrate dalle bombe, incontrato i volontari, gli sfollati e soprattutto i bambini. A Cherson Angelina Jolie ha visitato le strutture mediche, tra cui un ospedale pediatrico e uno per la maternità, parlando con i pazienti e il personale sanitario. 

L’arresto del bodyguard e la telefonata a Zelensky

Poco dopo, mentre sul suo fuoristrada stava percorrendo la via tra Mikolayv e Cherson, è stata fermata per un controllo di routine. L’autista e guardia del corpo è stato identificato dai rappresentanti del Centro di reclutamento territoriale, perché non aveva fornito un documento valido che ne certificasse l’esenzione dal servizio militare. Le spiegazioni, cioè che stava trasportando «una persona importante, una pacificatrice», sono state rispedite al mittente e l’uomo è stato caricato su una camionetta e portato al Centro di reclutamento. Per far sbloccare la situazione, Angelina Jolie ha dovuto contattare i rappresentanti dell’Ufficio presidenziale e recarsi di persona nel Centro, per convincere i militari ucraini a liberare l’uomo. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Francia, auto sulla folla a Île d’Oléron: ci sono feriti, un arresto. L’autista ha urlato «Allah Akbar»

2.

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York: promette bus gratis, affitti calmierati e tasse ai ricchi

3.

Chi è Rama Duwaji, la moglie del nuovo sindaco di New York: le origini, il lavoro come illustratrice, le battaglie sociali condivise con Mamdani

4.

«Non sapevo fosse il Louvre»: chi è “Doudou Cross Bitume”, uno degli arrestati per il colpo al museo. I precedenti e la fama online

5.

Morti e dispersi in Nepal, Messner durissimo: «Oggi per l’Everest basta andare in agenzia viaggi. Io ho interrotto metà delle spedizioni»

leggi anche
ucraina russia guerra
ESTERI

La Russia agli ucraini che difendono Pokrovs e Kupiansk: «Arrendetevi o morirete»

Di Alba Romano
POLITICA

L’ira di Tajani sulla Russia dopo l’attacco di Zakharova: «Così rafforza il sostegno a Kiev». Calenda: «Restauriamo la Torre coi loro soldi»

Di Davide Aldrigo
kaja-kallas-von-der-leyen-allargamento-ue
ESTERI

L’Ue prepara l’allargamento, Montenegro e Albania (quasi) pronti all’adesione. La strigliata a Zelensky: «Corruzione, niente passi indietro»

Di Alessandra Mancini
intervista-jeffrey-sachs-green-deal-ucraina
ECONOMIA & LAVORO

I consigli dell’economista radicale Jeffrey Sachs all’Ue: «Deve mollare Trump, non il Green Deal. Calenda? Sull’Ucraina è lui disinformato» – L’intervista

Di Gianluca Brambilla
FACT-CHECKING

Questi non sono giovani soldati ucraini mandati a morire al fronte: sono streamer russi

Di David Puente