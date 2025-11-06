Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Il Grande Fratello non va in onda: gli ascolti arrancano, così salta la puntata. La strategia di Mediaset se i numeri non migliorano

06 Novembre 2025 - 18:23 Alba Romano
simona ventura grande fratello
simona ventura grande fratello
Il reality di Canale 5 andrà in onda solo il lunedì anche la prossima settimana. Una decisione che potrebbe diventare definitiva se i numeri non consentiranno di raddoppiare la puntata

Stasera il Grande fratello non andrà in onda. Per il reality di Canale 5, condotto da Simona Ventura, questo giovedì 6 novembre non è previsto il raddoppio settimanale. Una decisione che Mediaset ha preso per questa e per la prossima settimana, mantenendo il singolo appuntamento del lunedì. Non è escluso però che in futuro Canale 5 possa tornare di nuovo alla doppia serata lunedì-giovedì. Ovviamente se lo permetteranno gli ascolti, per il momento abbastanza bassi.

I dati non entusiasmanti del Grande Fratello

Il primo mese e mezzo di questo GF targato Simona Ventura non è stato tra i migliori della storica trasmissione del Biscione. La media dei telespettatori fatica a superare il milione e 800mila. Nell’ultima puntata, lunedì 3 novembre, il totale della audience registrata è stato di 1 milione e 893mila spettatori con il 14,7% di share. Solo cinque giorni prima, giovedì 30 ottobre, gli spettatori si erano fermati a 1 milione e 620mila, stampando il dato dello share al 13.1%. Numeri non entusiasmanti che, in futuro, potrebbero spingere Mediaset a non insistere sul raddoppio strategico di puntata nelle settimane a venire.

L’appuntamento di lunedì 10 novembre e l’ospite di serata

Se su Canale 5 stasera non andrà in onda il reality, l’appuntamento fisso è quello di lunedì 10 novembre. Simona Ventura, oltre al suo solito «esercito» di opinionisti, schiererà anche Sonia Bruganelli. La presenza della nota produttrice, nonché ex moglie di Paolo Bonolis, potrebbe dare una spinta in più a un programma che sembra faticare a uscire dalla fase di rodaggio. O almeno, la speranza è quella.

