Manovra, Schlein: "Non c'è visione per lo sviluppo del Paese, crescita zero" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "In questa manovra non c'è visione per lo sviluppo del Paese. Ha l'onestà intellettuale per per dire che la crescita è 0 e che il contributo agli investimenti sarà addirittura negativo. Basti pensare che sui trasporti questa manovra mette zero, quindi i sindaci saranno costretti o ad aumentare il costo dei biglietti o a prendersi la colpa al posto di Salvini. Insisteremo molto su costo energia" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell'evento "Il Domani delle Donne" presso il Tempio di Adriano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev