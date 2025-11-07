Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Bonelli (Avs): "Se Meloni approvasse prezzo zonale, costi energia del Sud scenderebbero del 35%" – Il video

07 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "Il Governo Meloni continua a non voler abbassare prezzi dell'energia. Il Sud produce molta energia rinnovabile. Se venisse approvato il prezzo zonale i costi dell'energia del Sud scenderebbero del 35%. Perché non lo fa? Sarebbe un vantaggio per le famiglie e le imprese del Mezzogiorno" così il deputato Angelo Bonelli di Avs, a margine della conferenza "Il Sud che vince". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

