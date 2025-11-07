Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Crosetto: "Su Operazione Strade Sicure è ora di tornare indietro, militari tornino a loro funzioni" – Il video

07 Novembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 "Sull'operazione strade sicure è arrivato il momento di tornare indietro. Quando penso che 6800 militari in tutta Italia sono su strada, penso che dovremmo aumentare le forze di polizia per riportare i militari al loro lavoro originario" così il Ministro Crosetto presso il Centro Operativo di Vertice Interforze (Covi) a Roma, durante i collegamenti con vari teatri operativi nel mondo in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

