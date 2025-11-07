Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Elon Musk festeggia il maxi-bonus da 1.000 miliardi ballando con i robot di Tesla – Il video

07 Novembre 2025 - 16:49 Ugo Milano
Il Ceo ha mostrato così il suo entusiasmo sul palco dell'assemblea annuale dei soci a Austin, in Texas

Una maxi bonus senza precedenti come il suo non poteva non essere festeggiato. Così Elon Musk, fresco del pacchetto retributivo da 1.000 miliardi di dollari con il quale gli investitori di Tesla lo hanno legato al brand per altri dieci anni, si è lasciato andare a qualche passo di danza sul palco dell’assemblea annuale dei soci dell’azienda. Ad accompagnarlo, due robot a marchio Tesla, simbolo della direzione in cui il miliardario sudafricano intende portare l’azienda: quella della robotica e dell’intelligenza artificiale. «E quei robot stanno davvero ballando – ha spiegato ai presenti – non ci sono fili. Sono veri robot».

Il pacchetto da mille miliardi per Musk

Già uomo più ricco del mondo, dopo la decisione degli azionisti di Tesla Elon Musk potrebbe raggiungere un patrimonio senza precedenti. Il pacchetto approvato dall’azienda si compone di dodici tranche che fissano soglie finanziarie e operative. Al raggiungimento di queste, a Musk verranno assegnati azioni dell’azienda fino a un valore complessivo appunto di mille miliardi di dollari. La decisione testimonia certamente la fiducia degli investitori, ma non è stata esente da critiche. In molti, dentro e fuori da Tesla, hanno criticato l’entità del bonus, definendolo «eccessivo» o «ingiustificato», soprattutto alla luce delle numerose altre attività di Musk, alcune delle quali ritenute dannose per l’immagine dell’azienda.

