Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
POLITICAPunti di VistaVideo

La Russa: "Il Governo sta facendo tanto e in modo deciso per contrastare le dipendenze" – Il video

07 Novembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "Il nostro impegno è quello di far vivere i ragazzi non online ma on life. Il Governo sta facendo tantissimo e lo sta facendo in modo deciso. Mi auguro che questa conferenza possa essere uno snodo. E da questa partecipazione a una discussione per risolvere questo problema che potrà attanagliare le prossime generazioni, che potremo trovare una soluzione a questo problema" così il Presidente del Senato La Russa intervenendo alla VII Conferenza sulle Dipendenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La replica di Fazzolari a Ranucci sul pedinamento dei servizi segreti: «Lo denuncio»

2.

Renzi su Mamdani, nuovo sindaco di New York: «Cos’ha lui che manca alla maggior parte dei politici italiani? Il coraggio» – L’intervista

3.

Elezioni regionali Veneto, i sondaggi: Stefani e il centrodestra avanti di 36 punti

4.

Rocco Casalino lascia il M5s: «Dirigerà un giornale online»

5.

Ranucci, il pedinamento dei servizi segreti e il ruolo del braccio destro della premier