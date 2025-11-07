La Russa: "Il Governo sta facendo tanto e in modo deciso per contrastare le dipendenze" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "Il nostro impegno è quello di far vivere i ragazzi non online ma on life. Il Governo sta facendo tantissimo e lo sta facendo in modo deciso. Mi auguro che questa conferenza possa essere uno snodo. E da questa partecipazione a una discussione per risolvere questo problema che potrà attanagliare le prossime generazioni, che potremo trovare una soluzione a questo problema" così il Presidente del Senato La Russa intervenendo alla VII Conferenza sulle Dipendenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev