Landini (Cgil): Governo Meloni ha paura, per questo mette in discussione lo sciopero – Il video

07 Novembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Toscana, 07 novembre 2025 "Tentano di mettere in discussione lo sciopero, guardate che hanno paura e tentano di non parlare nel merito tentando di far discutere di altro, il weekend lungo, il weekend corto… non vogliono discutere del merito. Se c'è un messaggio che noi dobbiamo dare è che non dobbiamo avere paura. Se uno è precario, se le pensioni non ci sono più, se alla fine del mese non ci arriva, ma spiegatemi un po' che cosa avremmo paura di dover perdere, oltre a quello che già avvenuto". Così Landini nell'intervento conclusivo all'assemblea dei delegati in corso a Firenze, nella quale è stato annunciato lo sciopero generale. Collettiva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

