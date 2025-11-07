Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Lupa Capitolina a Robert De Niro, l'attore: Roma è un'opera d'arte vivente – Il video

07 Novembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "Ringrazio il sindaco e la città di Roma per questo incredibile onorificenza. Roma è più di una città, è un’opera d’arte vivente. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuti qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo alla cultura, al cinema, alla bellezza, è davvero commovente. La mia famiglia ha radici in Italia, quindi questo riconoscimento ha per me un significato personale", queste le parole di Robert De Niro ricevendo la Lupa Capitlina dalle mani del sindaco Gualtieri in Campidglio. Campidoglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

