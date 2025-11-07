Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Lupa Capitolina a Robert De Niro, Gualtieri: Rendiamo omaggio a un artista straordinario – Il video

07 Novembre 2025 - 13:45
(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 “Roma rende omaggio a un artista straordinario, capace di attraversare generi ed epoche, con una versatilità che ha fatto scuola nel cinema contemporaneo. Robert De Niro è un punto di riferimento, un protagonista assoluto che ha contribuito a scrivere la storia mondiale del grande schermo, incantando il pubblico con interpretazioni indimenticabili”. Queste le parole del sindaco Gualtieri alla consegna della Lupa Capitolina in Campidoglio all'attore di origini italiane Robert De Niro. Campidoglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

