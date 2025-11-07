Manovra, Bankitalia: Variazione modesta del reddito disponibile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "La riduzione dell'aliquota dell'Irpef per il secondo scaglione di reddito favorisce i nuclei dei due quinti più alti della distribuzione, ma con una variazione percentualmente modesta del reddito disponibile. Gli effetti dei principali interventi in materia di assistenza sociale si concentrano invece sui primi due quinti delle famiglie e sono anch’essi modesti". Così il vice capo Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, nell’audizione di fronte alle commissioni Bilancio di Senato e Camera. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev