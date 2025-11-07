Manovra, Istat: A beneficiare del taglio Irpef sono i più ricchi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "Ordinando le famiglie in base al reddito disponibile equivalente e dividendole in cinque gruppi di uguale numerosità emerge come oltre l’85% delle risorse siano destinate alle famiglie dei quinti più ricchi della distribuzione del reddito: sono infatti interessate dalla misura oltre il 90% delle famiglie del quinto più ricco e oltre due terzi di quelle del penultimo quinto. Il guadagno medio va dai 102 euro per le famiglie del primo quinto ai 411 delle famiglie dell'ultimo. Per tutte le classi di reddito il beneficio sul reddito familiare è inferiore all’1%". Lo dice il Presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, nell’audizione di fronte alle commissioni Bilancio di Senato e Camera. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev