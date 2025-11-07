Mattarella riceve Abu Mazen: Italia e Palestina legate da una profonda amicizia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "Per la Repubblica italiana è un grande piacere averla qui a Roma, confermando la grande amicizia che lega Palestina e Italia. L'Autorità nazionale palestinese è un interlocutore assolutamente fondamentale per l'Italia e per la comunità internazionale", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Presidente della Palestina, Abu Mazen. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev