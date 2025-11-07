Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella riceve Abu Mazen: Italia e Palestina legate da una profonda amicizia – Il video

07 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "Per la Repubblica italiana è un grande piacere averla qui a Roma, confermando la grande amicizia che lega Palestina e Italia. L'Autorità nazionale palestinese è un interlocutore assolutamente fondamentale per l'Italia e per la comunità internazionale", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Presidente della Palestina, Abu Mazen. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La replica di Fazzolari a Ranucci sul pedinamento dei servizi segreti: «Lo denuncio»

2.

Renzi su Mamdani, nuovo sindaco di New York: «Cos’ha lui che manca alla maggior parte dei politici italiani? Il coraggio» – L’intervista

3.

Elezioni regionali Veneto, i sondaggi: Stefani e il centrodestra avanti di 36 punti

4.

Rocco Casalino lascia il M5s: «Dirigerà un giornale online»

5.

Ranucci, il pedinamento dei servizi segreti e il ruolo del braccio destro della premier