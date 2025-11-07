Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Meloni: Sfida dipendenze è priorità Stato, serve lavoro di squadra – Il video

07 Novembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "La sfida alle dipendenze è considerata dallo Stato una priorità. Ma il lavoro riesce solo se è di squadra: la sinergia tra i vari livelli istituzionali, la collaborazione tra pubblico e privato sono precondizioni senza le quali non è possibile fare nulla". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo i lavori della Conferenza nazionale sulle dipendenze e le politiche antidroga, in corso a Roma. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

