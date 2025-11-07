Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
POLITICAPunti di VistaVideo

Separazione carriere, Boccia (Pd): "Ora toccherà ai cittadini fermare lo strapotere dell'esecutivo" – Il video

07 Novembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "Ora tocca agli italiani ribellarsi. Se il Governo impone di far passare una riforma, senza mandato al relatore, questo suscita la nostra preoccupazione. Noi crediamo nella separazione dei poteri e andremo nel Paese a spiegare che quei limiti allo strapotere del Governo vanno mantenuti" così il capogruppo al Senato del Pd Francesco Boccia, prima di depositare le firme in Cassazione per il referendum su separazione delle carriere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La replica di Fazzolari a Ranucci sul pedinamento dei servizi segreti: «Lo denuncio»

2.

Renzi su Mamdani, nuovo sindaco di New York: «Cos’ha lui che manca alla maggior parte dei politici italiani? Il coraggio» – L’intervista

3.

Elezioni regionali Veneto, i sondaggi: Stefani e il centrodestra avanti di 36 punti

4.

Rocco Casalino lascia il M5s: «Dirigerà un giornale online»

5.

Ranucci, il pedinamento dei servizi segreti e il ruolo del braccio destro della premier