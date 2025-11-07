Separazione carriere, Boccia (Pd): "Ora toccherà ai cittadini fermare lo strapotere dell'esecutivo" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "Ora tocca agli italiani ribellarsi. Se il Governo impone di far passare una riforma, senza mandato al relatore, questo suscita la nostra preoccupazione. Noi crediamo nella separazione dei poteri e andremo nel Paese a spiegare che quei limiti allo strapotere del Governo vanno mantenuti" così il capogruppo al Senato del Pd Francesco Boccia, prima di depositare le firme in Cassazione per il referendum su separazione delle carriere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev