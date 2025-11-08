Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Addio a Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra aveva 69 anni. Eccolo nel 2024 – Il video

08 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 Si è spento all'età di 69 anni Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra e volto televisivo. È morto all'ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato per una polmonite interstiziale, precipitata molto rapidamente. La famiglia fa sapere che i funerali saranno strettamente privati. Ecco la "bacchetta" di Sanremo nel 2024, alla conferenza in cui è stata presentata la campagna "Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta”, promossa e presentata dall'associazione Ambiente Matre Italia presso Spazio Europa, la sede italiana del Parlamento Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

