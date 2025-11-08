Italiano vittima di incidente aereo in Groenlandia: lo schianto con un velivolo da turismo proveniente dal Canada

L'uomo era rimasto vittima di un incidente aereo sabato 25 ottobre, ma la notizia è stata diffusa solo oggi

Il corpo di un italiano morto in un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, è stato individuato, assieme al relitto, ieri dalle autorità locali. Lo comunica la Farnesina. L’uomo era rimasto vittima di un incidente aereo sabato 25 ottobre (ma la notizia è stata diffusa solo oggi) mentre viaggiava col suo velivolo da turismo proveniente dal Canada. Il caso è seguito dall’ambasciata d’Italia a Copenaghen , in raccordo con il Console onorario. L’ambasciata è in contatto con i familiari della vittima.