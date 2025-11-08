Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀArrestiGiovaniInchiesteLombardiaMilanoRapineSocial media

17enne adescato sui social, picchiato e derubato in un parco a Milano: arrestati sei giovani

08 Novembre 2025 - 10:07 Ugo Milano
embed
picchiato adescato social derubato giovane milano arresti
picchiato adescato social derubato giovane milano arresti
A finire in manette cinque giovani peruviani e un venezuelano. La loro complice avrebbe attirato in una trappola un 17enne, che è stato aggredito con calci, pugni, bottigliate e con un bidone dell’immondizia

L’esca era stata lanciata sui social, dove il 17enne era entrato in contatto con una ragazza che lo aveva attirato in un parco periferico di Milano, in zona Bisceglie. Lì ad aspettarlo c’era un gruppo di sei giovani, tra i 19 e i 23 anni, che lo hanno immobilizzato, picchiato fino a fargli perdere i sensi e derubato. Accusati di rapina aggravata, i giovani – cinque peruviani e uno venezuelano – sono stati arrestati e portati in carcere. 

La trappola nel parco e le violente percosse

L’episodio risale al 17 dicembre 2024 quando, dopo aver preso contatto con una giovane sui social media, la vittima 17enne era stato condotto nel parco dei Fontanili, in zona Bisceglie. Qui è stato circondato e aggredito con calci e pugni, ma anche percosso con alcune bottiglie di vetro e un bidone dell’immondizia. Colpito violentemente alla testa, il giovane aveva perso conoscenza. A quel punto, i sei gli avevano sfilato il cellulare, il portafoglio e una collanina argentata

Le indagini e gli arresti

Dopo settimane di indagini, anche grazie alla visione delle registrazioni video delle telecamere della zona, gli investigatori sono riusciti a risalire alle identità degli aggressori, alcuni di loro con precedenti penali. I giovani sono stati rintracciati e portati in carcere all’alba di venerdì 7 novembre. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La storia della guardia svizzera che sputa a due ebree in piazza San Pietro

2.

Milano, ragazza aggredita sul treno da uno sconosciuto: «Nessuno mi ha aiutata». Fermato 26enne

3.

Garlasco, trovato Dna riconducibile a Sempio sotto un’unghia di Chiara Poggi: «È un contatto diretto da difesa, esclusa la contaminazione»

4.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

5.

Aggressione al 15enne di Moncalieri, parla la 16enne della gang: «La sua versione dei fatti è vera, ma in parte»

leggi anche
ATTUALITÀ

Investono due giovani dopo una lite in discoteca e scappano, arrestati a Castel Gandolfo

Di Ugo Milano
stephanie amaral aggressione treno
ATTUALITÀ

Stephanie Amaral, la modella aggredita sul treno: «Al mio posto poteva esserci vostra figlia»

Di Alessandro D’Amato
marco veronese collegno accoltellamento
ATTUALITÀ

Collegno, le 3mila telefonate di Michele Nicastri all’ex di Marco Veronese: così i giudici l’hanno incastrato

Di Ugo Milano