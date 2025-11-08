17enne adescato sui social, picchiato e derubato in un parco a Milano: arrestati sei giovani

A finire in manette cinque giovani peruviani e un venezuelano. La loro complice avrebbe attirato in una trappola un 17enne, che è stato aggredito con calci, pugni, bottigliate e con un bidone dell’immondizia

L’esca era stata lanciata sui social, dove il 17enne era entrato in contatto con una ragazza che lo aveva attirato in un parco periferico di Milano, in zona Bisceglie. Lì ad aspettarlo c’era un gruppo di sei giovani, tra i 19 e i 23 anni, che lo hanno immobilizzato, picchiato fino a fargli perdere i sensi e derubato. Accusati di rapina aggravata, i giovani – cinque peruviani e uno venezuelano – sono stati arrestati e portati in carcere.

La trappola nel parco e le violente percosse

L’episodio risale al 17 dicembre 2024 quando, dopo aver preso contatto con una giovane sui social media, la vittima 17enne era stato condotto nel parco dei Fontanili, in zona Bisceglie. Qui è stato circondato e aggredito con calci e pugni, ma anche percosso con alcune bottiglie di vetro e un bidone dell’immondizia. Colpito violentemente alla testa, il giovane aveva perso conoscenza. A quel punto, i sei gli avevano sfilato il cellulare, il portafoglio e una collanina argentata.

Le indagini e gli arresti

Dopo settimane di indagini, anche grazie alla visione delle registrazioni video delle telecamere della zona, gli investigatori sono riusciti a risalire alle identità degli aggressori, alcuni di loro con precedenti penali. I giovani sono stati rintracciati e portati in carcere all’alba di venerdì 7 novembre.