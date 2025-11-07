Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀAccoltellamentiInchiesteOmicidiPiemonteTorino

Collegno, le 3mila telefonate di Michele Nicastri all’ex di Marco Veronese: così i giudici l’hanno incastrato

07 Novembre 2025 - 14:21 Ugo Milano
embed
marco veronese collegno accoltellamento
marco veronese collegno accoltellamento
I tabulati telefonici hanno mostrato che dalla zona dove era sparito il furgone del killer erano partite in due anni migliaia di chiamae all'ex compagna di Veronese

Tre giorni fa Michele Nicastri aveva confessato di aver ucciso Marco Veronese, l’imprenditore accoltellato a pochi metri da casa in via Sabotino a Collegno (Torino), la notte tra il 22 e il 23 ottobre. Agli inquirenti, l’uomo aveva raccontato di voler solo parlare con Veronese dell’affidamento dei figli che la vittima condivideva con l’ex compagna Valentina, poi legatasi proprio a Nicastri. A distanza di qualche giorno emergono dettagli sulle indagini che hanno portato al fermo dell’assassino, che ora dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

Le ricerche del killer

Le indagini dei carabinieri sono cominciate con la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza che la notte dell’omicidio hanno ripreso il passaggio di un furgone bianco guidato da un uomo incappucciato. I militari hanno quindi ricostruito il percorso seguito dal veicolo tra le vie della periferia ovest di Torino. Quando del mezzo si sono perse le tracce, gli inquirenti hanno ipotizzato un parcheggio in un garage e hanno cominciato le ricerche nei dintorni. Dall’analisi dei tabulati telefonici hanno rilevato che, negli ultimi due anni, da quella zona erano partite 3.059 chiamate indirizzate all’ex compagna di Veronese, Valentina. Il numero che le aveva effettuate è stato ricondotto a Nicastri, fidanzato della donna, che i carabinieri hanno fermato il 3 novembre. Quello stesso giorno l’uomo ha confessato l’omicidio.

L’accusa di omicidio volontario

Per Michele Nicastri il gip del tribunale di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della procura anche per le accuse a carico dell’uomo. L’ipotesi di reato è omicidio volontario, con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Nel corso dell’udienza di convalida, che si è svolta ieri, Nicastri aveva espresso il proprio dispiacere per l’accaduto, e la difesa aveva ribadito che non era sua intenzione togliere la vita all’imprenditore.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, clamoroso scoop: «Venditti voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni». I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

2.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

3.

Carlo Perticarini ha perso un pezzo di testa in un incidente. Ma nessuno lo risarcisce

4.

Aggressione al 15enne di Moncalieri, parla la 16enne della gang: «La sua versione dei fatti è vera, ma in parte»

5.

Sciopero del 7 novembre, venerdì nero per i trasporti: stop a mezzi pubblici e treni. Gli orari e le fasce di garanzia

leggi anche
marco veronese collegno
ATTUALITÀ

Collegno, il killer di Marco Veronese confessa: è il fidanzato dell’ex compagna. Alla base i dissidi sull’affidamento dei figli

Di Ugo Milano
marco veronese collegno accoltellamento
ATTUALITÀ

Omicidio Marco Veronese, il racconto di una testimone: «Il killer era freddo e lucido ed era vestito bene, sembrava un sicario»

Di Ugo Milano
accoltellamento marco veronese
ATTUALITÀ

«Che fai? Bastardo». Le ultime parole dell’imprenditore Marco Veronese, ucciso a coltellate a Torino

Di Alba Romano