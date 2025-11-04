Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
Collegno, il killer di Marco Veronese confessa: è il fidanzato dell’ex compagna

04 Novembre 2025 - 16:16 Ugo Milano
marco veronese collegno
Gli inquirenti hanno individuato il presunto assassino grazie ai filmati delle telecamere. Non ancora ritrovata l'arma del delitto

Ha confessato l’uomo fermato ieri per l’omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. L’uomo, 49 anni, sarebbe la persona incappucciata descritta da una vicina di casa della vittima, testimone oculare dell’omicidio consumato in via Sabotino e già sentita nei giorni scorsi dagli inquirenti. A quanto si apprende l’assassino aveva un legame sentimentale con l’ex compagna di Veronese. Non è ancora stato trovato invece il coltello con cui il killer ha eseguito materialmente il delitto.

Il delitto

Veronese stava tornando a casa dei genitori, con i quali viveva dopo la separazione dalla compagna, quando intorno all’1.30 un uomo descritto come «vestito bene, con una giacca di colore blu ceruleo e un cappuccio che gli copriva il capo» lo aveva aggredito alle spalle, infliggendogli due coltellate al collo. A questi primi colpi ne hanno fatto seguito degli altri. L’aggressore, hanno raccontato alcuni testimoni attirati dalle urla della vittima, ha continuato a infierire: «Marco è crollato a terra, il killer è salito sopra di lui e lo ha colpito con tanti altri fendenti», almeno dieci.

L’indagine

Per arrivare al presunto assassino, gli investigatori hanno seguito il tragitto del suo veicolo, ricostruito attraverso le immagini delle centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati. Grazie alle immagini e ai dati dei tabulati telefonici e delle celle lungo il percorso è stato possibile individuare l’uomo, che, a quanto si apprende dalla procura di Torino guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, era legato sentimentalmente all’ex compagna della vittima.

La confessione

L’uomo, di cui non si conosce ancora il nome, si sarebbe quindi messo in mezzo alla questione sull’affidamento dei figli tra Veronese e l’ex compagna e la sera del delitto avrebbe atteso la vittima nei pressi dell’abitazione. Ai carabinieri che lo hanno fermato, l’uomo ha confessato di non avere premeditato il delitto e che aspettava Veronese solo per discutere. I due, a quanto si apprende, non si erano mai incontrati in precedenza. Individuato il movente del presunto assassino, resta da chiarire che fine abbia fatto l’arma. Secondo gli investigatori l’assassino sarebbe riuscito a disfarsi del coltello subito dopo l’aggressione.

Foto copertina: ANSA/TINO ROMANO | Marco Veronese e il punto dove è stato ucciso in via Sabotino, a Collegno (Torino), 23 ottobre 2025.

