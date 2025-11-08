Dazi Usa, Lollobrigida: Garantire reciprocità e tutela. L'Authority doganale europea sia in Italia – Il video

(Agenzia Vista) Bologna, 08 novembre 2025 "Difendere le produzioni agricole con una politica europea di sviluppo interno da un lato e di reciprocità con i nuovi mercati dall'altro, che garantisca prodotti importati con le stesse regole e tutele imposte dalla comunità europea2. Così sui dazi il Ministro dell'agricoltura Lollobrigida, a Bologna al villaggio Coldiretti. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev