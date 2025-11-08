Mantovano Su reati legati alle droghe alcune sentenze "stupefacenti" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 "L'autorità giudiziaria non è una variabile indipendente. Questo vale sia per quelle sentenze, per rimanere in tema, 'stupefacenti', che a fronte della detenzione di qualche chilo di sostanza ravvisano l'uso personale, che hanno conseguenze devastanti, sia a proposito delle decisioni della magistratura di sorveglianza per le quali sembra che sia un federalismo della giustizia". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, chiudendo i lavori della VII conferenza nazionale sulle Dipendenze 2025, 'Libertà dalla droga. Insieme si può'. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev