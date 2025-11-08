Russia, Lavrov ricompare: «Gli Usa non sono stati chiari sui test nucleari»

La sua assenza aveva scatenato una serie di speculazioni, tra cui quelle secondo cui il ministro degli Esteri fosse caduto in disgrazia

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ricompare, dopo esser stato assente in un’importante seduta del Consiglio di Sicurezza nazionale mercoledì scorso. E dichiara: «Mosca non ha ricevuto alcuna spiegazione da parte di Washington, attraverso i canali diplomatici, in merito alle dichiarazioni di Trump sulla ripresa dei test nucleari».

Il giallo di Lavrov

L’assenza di Lavrov aveva scatenato una serie di speculazioni, tra cui quelle secondo cui il ministro degli Esteri fosse caduto in disgrazia. «Quanto alle istruzioni di Putin durante riunione del Consiglio di sicurezza del 5 novembre, sono in fase di elaborazione», ha aggiunto Lavrov, riferendosi alla risposta da adottare ai test Usa.