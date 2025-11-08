Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
POLITICAPunti di VistaVideo

Sciopero generale, Tajani: Cgil isolata. Landini sempre contro il Governo, forse ha mire politiche – Il video

08 Novembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 "Quello della Cgil è uno sciopero politico che organizza il sindacato unico, rompendo l'unità sindacale. Mi pare che ci sia un isolamento politico della Cgil, che non firma i contratti e organizza sempre gli scioperi di venerdì. Evidentemente nella Cgil c'è qualcosa che funziona, mi pare che si sia isolata nel mondo del lavoro. È una libera scelta ma quando gli altri sindacati non aderiscono alle sciopero e firmano contratti che portano aumenti ai lavoratori la Cgil è sempre contro. Forse Landini ha mire politiche per fare il leader della sinistra. E' legittimo, ma io ne faccio un'analisi politica". Ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani a margine della conferenza nazionale delle dipendenze 2025 organizzato dalla Presidenza del Consiglio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni regionali Campania, i sondaggi: Fico al 53,5%, Cirielli al 42,5%

2.

Report, nuove rivelazioni su Ghiglia: «Avvisò Meloni del parere del Garante sul Green pass». E lei lo usò per attaccare il governo Draghi

3.

L’ira di FdI sui messaggi Meloni-Ghiglia: «Così Report ferisce la democrazia». E il Garante della Privacy replica alle accuse sui compensi

4.

Renzi su Mamdani, nuovo sindaco di New York: «Cos’ha lui che manca alla maggior parte dei politici italiani? Il coraggio» – L’intervista

5.

La replica di Fazzolari a Ranucci sul pedinamento dei servizi segreti: «Lo denuncio»