Ultraleggero precipita nel Ferrarese poco dopo il decollo, pilota morto incenerito: la virata anomala e il sospetto di un guasto in volo

08 Novembre 2025 - 14:48 Ugo Milano
L’allarme è arrivato in mattinata, ma quando i Vigili del fuoco sono giunti sul posto era ormai troppo tardi. Il velivolo sarebbe decollato dal vicino aeroporto di Prati Vecchi di Aguscello

Un ultraleggero si è schiantato nelle campagne dei Prati di Palmirano, in provincia di Ferrara, prendendo immediatamente fuoco. È morto l’uomo alla guida, secondo il giornale locale Estense si trattava di un 66enne. Inutile l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono arrivati quando ormai il velivolo era ridotto in cenere. 

Il decollo e il brevissimo volo

Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo era decollato con l’ultraleggero dal piccolo aeroporto di Prati Vecchi di Aguscello. Dopo poco meno di 2 chilometri di volo, il velivolo è precipitato impattando duramente con il terreno. Ha immediatamente presso fuoco e il 66enne, unica persona a bordo, è morto sul colpo a causa dello scontro e delle fiamme.

Il racconto dei testimoni 

Al momento non è ancora chiaro perché l’ultraleggero sia precipitato. L’ipotesi per ora più probabile è che si sia trattato di un malfunzionamento tecnico o un qualche guasto meccanico. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato di aver visto il piccolo aereo compiere una virata molto stretta, definita come «anomala», poco prima di precipitare. 

