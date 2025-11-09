Papa Leone «convoca un Concistoro straordinario: le date per il 7 e 8 gennaio»

C'è un messaggio inviato ai cardinali il 6 novembre e ottenuto dal National Catholic Register venerdì. Ma ancora mancano conferme ufficiali

Papa Leone ha in programma di riunire i cardinali di tutto il mondo per un Concistoro straordinario nei primi giorni del 2026. Secondo una comunicazione riservata, riferita dal quotidiano cattolico National Catholic Register, il Pontefice avrebbe manifestato l’intenzione di convocare un Concistoro straordinario per i giorni 7 e 8 gennaio del prossimo anno.

Il messaggio ai cardinali il 6 novembre

La prova dell’imminente convocazione sta tutta in un messaggio inviato ai cardinali il 6 novembre e ottenuta dal Register venerdì. «A tempo debito, il Decano del Collegio Cardinalizio invierà a Vostra Eminenza la relativa lettera con ulteriori dettagli», continuava la nota, prima di concludere: «Con profonda riverenza, Ufficio di coordinamento della Segreteria di Stato». Quando venerdì il Register ha chiesto chiarimenti al direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, è stato detto che la Sala Stampa non ne aveva ancora pubblicamente «confermato l’esistenza» di tale tempo e che non pensava che un annuncio di un simile evento sarebbe stato fatto «con così tanto anticipo». Non è ancora certo, riferisce la testata, se tutti i cardinali siano stati informati dell’incontro previsto.