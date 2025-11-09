Russia, Lavrov: «Disposto a incontrare Rubio». Ma minaccia sui beni congelati di Mosca

Il ministro degli esteri russo: «Risponderemo se i beni congelati ai russi andranno per sostenere Kiev». E intanto in Ucraina si rimane senza elettricità

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov si è detto pronto a incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio, nonostante le indiscrezioni secondo cui sarebbe stato responsabile dell’annullamento del vertice tra Trump e Putin, proprio alzando il tiro in una telefonata con Rubio. A Ria Novosti, Lavrov ha minimizzato. «Rubio e io comprendiamo la necessità di una comunicazione regolare – ha affermato – È importante per discutere la questione ucraina e promuovere l’agenda bilaterale. Per questo comunichiamo telefonicamente e siamo pronti a tenere incontri di persona quando necessario».

Lavrov e la minaccia sui beni congelati

Ma oltre alla disponibilità Lavrov ha precisato anche che la Russia è pronta a rispondere in base al principio di reciprocità qualora i Paesi occidentali decidessero di trasferire i beni russi congelati all’Ucraina. «La Russia fornirà una risposta adeguata a qualsiasi atto di banditismo in conformità con il principio di reciprocità, sulla base degli interessi nazionali e della necessità di risarcire i danni causati», ha dichiarato , secondo cui «non esiste un modo legale per sequestrare i beni russi congelati».

«Risponderemo se i beni congelati ai russi andranno per sostenere l’Ucraina»

«Il cinismo dell’interpretazione della Commissione europea della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull’immunità sovrana e l’inviolabilità dei beni delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere», ha detto il ministro. «Indipendentemente da come sia strutturato il piano per sequestrare il denaro russo, non esiste un modo legale per farlo», ha aggiunto. E la confisca «non salverà Kiev, poiché non sarà in grado di ripagare alcun debito». Ha poi precisato che non tutti gli stati europei «riconoscendo questa realtà, sono disposte ad adottare ciecamente misure che potrebbero rappresentare gravi rischi per la reputazione dell’eurozona come area di attività economica».

Il dilemma di Anchorage

«Stiamo ora aspettando la conferma dagli Stati Uniti che gli accordi di Anchorage restino in vigore», ha poi affermato Lavrov, spiegando che l’intesa raggiunta nell’incontro tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump «rappresentano un compromesso». In questa prospettiva, «Gli americani lo capiscono. Nessuno mette in discussione l’integrità territoriale della Russia e la scelta degli abitanti di Crimea, Donbass e Novorossija, che hanno preso decisioni determinanti per riunirsi alla loro patria storica nei referendum del 2014 e del 2022», ha spiegato il ministro.

Infrastrutture energetiche a zero in Ucraina. Blackout programmati

L’Ucraina ha cercato di ripristinare l’illuminazione e il riscaldamento dopo che gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. Ma è un percorso in salita. Oggi in gran parte delle regioni l’energia elettrica potrebbe essere interrotta per un periodo compreso tra le 8 e le 16 ore al giorno, ha dichiarato il fornitore statale Ukrenergo.