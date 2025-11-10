Flop Atalanta, esonerato Ivan Juric. Così in due settimane è cambiata la mappa delle panchine di Serie A

Il tecnico croato ai saluti dopo un mese e mezzo disastroso: in arrivo a Bergamo Raffaele Palladino. Ecco gli altri addii che hanno scosso il campionato

Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. A comunicare ufficialmente il suo esonero, dato per certo già da ieri, è stata la società stessa attraverso il sito ufficiale. Per il successore del tecnico dei record in nerazzurro Gian Piero Gasperini il campionato era partito discretamente, ma poi ha preso una piega disastrosa. L’ultimo successo in Serie A risale al 21 settembre, sul campo del Torino. Poi una sfilza di pareggi e negli ultimi dieci giorni le due sconfitte patite da Udinese e Sassuolo. L’ultimo 0-3 in casa ha messo la definitiva pietra sulla gestione del tecnico croato. Insostenibile la 13esima posizione in campionato – con all’attivo 2 vittorie, 7 pareggi e due sconfitte – per una squadra che lo scorso anno s’è conquistata sul campo la qualificazione in Champions League. «Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro», si legge nella nota stringata diramata oggi dalla società. In pole position per andare a guidare l’Atalanta c’è ora Raffaele Palladino. Secondo i rumor di settore, si starebbero solo limando i dettagli per un contratto con l’ex tecnico della Fiorentina fino a giugno 2027.

Valzer delle panchine in Serie A: cos’è successo

Con l’esonero di Juric da parte dell’Atalanta salgono a ben quattro i cambi alla guida delle panchine di Serie A, tutti decisi nell’arco delle ultime due settimane. Ad aprire le tristi danze è stata la Juventus con l’addio a Igor Tudor il 27 ottobre, cui è subentrato l’ex ct della Nazionale Luciano Spalletti. Pochi giorni dopo, il 1° novembre, ha rotto gli indugi il Genoa, licenziando Patrick Vieira, sostituito dopo una breve “reggenza” di Roberto Murgita e Mimmo Criscito con Daniele De Rossi. Poi è stata la volta del benservito della Fiorentina a Stefano Pioli (4 novembre), rimpiazzato da Stefano Vanoli. Ora l’ultimo cambio della guardia (per ora) a Bergamo. Chi tra i club avrà avuto l’intuizione giusta per far cambiare marcia alle rispettive opache squadre, lo dirà il prosieguo del campionato.

Foto di copertina: L’allenatore uscente dell’Atalanta Ivan Juric dopo l’ultima sconfitta in casa col Sassuolo – Bergamo, 9 novembre 2025 (ANSA/MICHELE MARAVIGLIA).