Mollicone (FdI): Solidarietà a Ranucci, ma no a giornalismo militante – Il video

10 Novembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2025 “Rinnovo la sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci, ma questo non ci impedisce di criticare duramente il format e il modus operandi del programma che di fatto vuole impedire" all'esecutivo di "centrodestra di governare e di nominare secondo la legge persone che riteniamo meritevoli. Presenteremo una mozione di maggioranza a tutela del buon giornalismo, della qualità dell'informazione, della vera imparzialità e del vero pluralismo". Lo afferma il deputato di FdI Federico Mollicone in Aula. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

