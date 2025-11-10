Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
POLITICAPunti di VistaVideo

Piantedosi: "Il Calendario della Polizia 2026 rappresenta bene lo spirito di corpo" – Il video

10 Novembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2025 "Mi compiaccio anche della scelta editoriale di quest'anno del Calendario della Polizia. Rappresenta bene lo spirito di corpo della Polizia, ma anche delle storie personale che lo interpretano con tutto il bagaglio di umanità, sensibilità ed emozioni" così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del Calendario della Polizia 2026 alle Terme di Diocleziano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Epic fail di Daniela Santanchè: condivide un articolo inglese pensando faccia i complimenti all’Italia, ma è l’esatto opposto. Poi cancella il post

2.

Foto con la statuetta del Duce, l’imbarazzo della presidente dell’Antimafia: «Ho fatto una str***ata. Mussolini? Non ho più simpatie» – Il video

3.

L’ambasciata russa contro Calenda per il simbolo dell’Ucraina: «Quel tatuaggio è da seguace dei nazisti». La replica: «Sarete sconfitti come l’Urss»

4.

Veneto, Luca Zaia e la campagna elettorale social con il leoncino creato dall’AI – Il video

5.

Elezioni regionali Campania, i sondaggi: Fico al 53,5%, Cirielli al 42,5%