Piantedosi: "Il Calendario della Polizia 2026 rappresenta bene lo spirito di corpo" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2025 "Mi compiaccio anche della scelta editoriale di quest'anno del Calendario della Polizia. Rappresenta bene lo spirito di corpo della Polizia, ma anche delle storie personale che lo interpretano con tutto il bagaglio di umanità, sensibilità ed emozioni" così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del Calendario della Polizia 2026 alle Terme di Diocleziano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev